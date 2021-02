Novo bispo do Uíge acolhido promete trabalhar com todos na edificação da obra do senhor

D. Joaquim, foi esta Quarta-feira acolhidos pelos bispos da CEAST que estão em reunidos na Primeira Assembleia da CEAST /2021.

D. Filomeno presidente da CEAST no seu discurso de abertura apresentou as boas vindas” Uma saudação mui particular dirijo a Dom Joaquim NhangangaTyombe, nomeado Bispo do Uíje, e que será ordenado no próximo dia 7 de Março, no Lubango.

Em nome da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé manifesto a nossa alegria e dou-lhe as boas vindas ao episcopado angolano. Agradecemos ao Papa Francisco por mais esta nomeação que fortalecerá a presença da Igreja no País. Desejamos-lhe que este tempo como pastor a frente da diocese do Uíje seja um tempo de renascer diante da Igreja à qual continua chamando a sempre servir com a sua experiência e sabedoria. Um fecundo e alegre pastoreio”.

Em entrevista a Ecclesia D. Joaquim definiu os desafios iniciais que passam pelo conhecimento da realidade da Igreja local, das suas pessoas e da cultura que nutre o povo local.

