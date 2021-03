Bispos Católicos destacam feitos de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento

Nascido a 01 de Março de 1925 na província de Malanje, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento licenciou-se em Direito Civil pela Universidade Clássica de Lisboa (1965-1970), tendo sido autor do projecto da lei de nacionalidade apresentada em Nakuru por uma delegação chefiada pelo primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto.



Bispo de Malanje, de 1975 a 1977, procurou encorajar os cristãos sob a pressão revolucionária e recuperar as estruturas, demonstrando assim o seu sentido de nacionalista, que foi reforçado com a participação nos acontecimentos históricos de Bicesse, Lusaka e Bruxelas, referentes ao processo de paz em Angola.



Como Arcebispo de Luanda, entre outras realizações, restaurou o seminário maior, as igrejas de São Joaquim, dos Remédios, da Nazaré, da Muxima, e transferiu a Sé Catedral para a Igreja de Jesus.



Em 1983, foi eleito presidente da Caritas Internacional e em 1987 reeleito para o mesmo cargo. Foi igualmente presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) de 1990 a 1997.



É autor de obras como "Do homem sem fé - suas possibilidades e limites", "Sobre o belo e a moral", "Como li o livro de Rute", "A experiência constitucional da Itália moderna", "Escritos pastorais", "Do conceito da civilização e suas incidências", "Caminhos da esperança", "Livro de ritmos", entre outras.



Em preparação existem "Presença e rosto de Deus" (meditações), "Horas de mágoa", "Caminhos de reconstrução" (alocuções), "Rosto de um humanismo" e "Estas as palavras...".



Possui condecorações do Governo da República de Santo Domingos, do Senegal, Cavaleiro de Grande Cruz da Ordem dos Santos Maurícios e Lázaro e da Casa de Sabóia.

Nesta Segunda –feira em que os Bispos da CEAST, encerrarm os trabalhos no Santuario da Mama Muxima, foi rezada um missa de acção de graça, pelos 96 anos de sua eminência, onde alguns prelados falaram dos feitos de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento.

Reportagem de Ribeiro André