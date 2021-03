Restos mortais do Pe. Manuel vai a enterrar no cemitério do Benfica

Nesta Quarta-feira 10 de Março, acontece o funeral do Padre Manuel Veiga, Vigário Paroquial da Santíssima Trindade, pertencente aos Missionários Xaverianos, que foi assassinado este Domingo no Zango por um motoqueiro.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, a morte do padre, que vivia em Luanda, concretamente no município de Viana, ocorreu por volta das 22H30, quando o mesmo tentava estacionar a sua viatura e embateu numa motorizada, cujo proprietário, identificado apenas por "Fantasma”, golpeou-o com uma faca, metendo-se depois em fuga.

O padre, ainda de acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, recebeu dois golpes de faca na região do abdómen e no membro inferior esquerdo, depois de descer da viatura para verificar se houve danos na motorizada, no sentido de repará-los.

O padre chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime está a chocar a comunidade Cristã católica e em especial da Diocese de Viana.

Vamos acompanhar o teor do comunicado fúnebre para acompanhar na voz do Vigário Episcopal para a Pastoral da Diocese de Viana, Pe. Domingos Pestana.