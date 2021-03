Seca pode dificultar abertura do ano lectivo no Seminário Propedêutico

A seca e a fome, resultante da estiagem que se verifica, fundamentadamente na região centro e sul de Angola, continua a fazer inúmeros estragos. Nos últimos tempos tem chovido pouco, o que dificulta a rega das culturas.

Para além das famílias a seca esta igualmente a prejudicar o bom funcionamento de algumas instituições como é o caso do Seminário Propedêutico São José do Jau, na Missão Católica da Huíla, Arquidiocese do Lubango, que a qualquer momento pode parar devido a seca que condiciona o arranque do ano lectivo 2021/2022.

O viveiro de futuros sacerdotes conta actualmente com 118 Seminaristas que precisam de água e alimentos para a sobrevivência.

O Seminário fica a 30 quilómetros do centro da cidade (Lubango) e depende de uma electrobomba que puxa a água do solo para alimentar o edifício e o campo agrícola onde saem os alimentos.

O Reitor do Seminário Padre Domingos Tchipilica Sokia disse a Ecclesia que com a estiagem o lençol freático baixou e as dificuldades aumentaram.

Vamos acompanhar