Dom Filomeno apela ao combate à insegurança e violência que interrompe vidas todos os dias

Repugnante desfile de horror e da violência que interrompe prematuramente vidas de homens e mulheres todos os dias, foi com estas palavras que o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, começou a sua homilia na missa de corpo presente do Reverendo Padre Manuel Ubaldo Vega, Vigário Paroquial da Santíssima Trindade, assassinado no dia 7 de Março, cujos restos mortais foram transladados no dia 18 de Março para a Colômbia.

O também pastor da igreja de Luanda, defende intervenção pontual das instituições competentes para devolver a paz e a segurança às comunidades actualmente perturbadas onde os delinquentes se sentem super-homens.

Para Dom Filomeno, o espírito missionário do sacerdote colombiano continuará vivo em cada um dos fiéis e sublinhou a importaria de se continuar a fortalecer a fé em Deus, na certeza da ressurreição.

Vamos acompanhar a homilia