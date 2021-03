D. Sumbelelo agradece missionárias Josefinos que deixam Santuário da Muxima

Nesta Quinta-feira 25 de Março, a nova equipa de gestão do Santuário da Muxima em Viana, tomou posse, com uma celebração eucarística presidida por Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana e concelebrada pelo Arcebispo de Luanda, D. Filomeno do Nascimento Vieira Dias e pelo Bispo de Caxito D. Maurício Camuto.

Durante a homilia, Dom Emílio demonstrou aos missionários Josefinos gratidão pelos anos de trabalho.

A nova equipa de gestão do santuário da mama Muxima na diocese de viana é formada por dois sacerdotes e um diácono, a mesma é constituída por sacerdotes e diáconos da, Arquidiocese de Luanda, da Diocese de Viana e futuramente vai poder contar com alguns membros da Diocese de Caxito.

Dom Sumbelelo agradeceu também o espírito de solicitude pastoral de Dom Filomeno, Arcebispo de Luanda que disponibilizou clérigos para formar a nova equipa que vai fazer a gestão do santuário.

Á nova equipa de gestão, Dom Emílio teceu palavras de encorajamento, pedindo que sirvam com Espírito de Maria.

Vamos acompanhar a homilia