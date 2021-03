D. Jaca reprova atitude de quem pactua com injustiças para salvaguardar o pão

O Bispo de Benguela chama atenção, àqueles que pactuam com as injustiças, relegando a verdade para não perderem o pão. Dom António Francisco Jaca falava na homilia da Missa deste Domingo de Ramos, na Paróquia de São Pedro, na cidade ferro portuária do Lobito, onde exortou igualmente aos cristãos daquela comunidade paroquial a abstenção aos sentimentos de ódio, de orgulho e da inveja, entre outros males, comum, no nosso dia-a-dia.

Vamos acompanhar a homilia