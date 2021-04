D. Tirso questiona sensibilidade de quem governa perante situação de calamidade do povo do Lwena

O bispo da diocese de Luena, Dom Tirso Blanco, defende que a paz conquistada em 2002 com o calar das armas, deve ser consolidada com acções concretas que visam promover o bem-estar social das populações.

O prelado acrescentou que estes 19 anos de paz em Angola precisam de ser consolidados” quando vamos a um hospital e nada funciona, será que a sensibilidade dos que devem fazer funcionar as coisas não se sensibilizam com as dificuldades dos outros”

Reportagem de Teotónio Sapalo