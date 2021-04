Fiéis na Arquidiocese do Lubango choram a morte do Pe. Namolo

Monsenhor Gerardo Namolo, nasceu na localidade de Onangue, província do Cunene e foi ordenado sacerdote no dia 30 de Julho de 1967.

Dedicou mais de 40 anos a Arquidiocese do Lubango, por ele passaram 5 bispos, Dom Alexandre Nascimento, Dom Manuel Franklin, Dom Zacarias Kamuenhu, Dom Gabriel Mbilingi sem esquecer Dom Eurico.

Além do sacerdócio, o padre Geraldo Namolo dedica-se à literatura, com a publicação de obras sobre teologia e cultura.

Na manhã de Sábado 17 de Abril, a família Arquidiocesana do Lubango recebeu a triste notícia do passamento físico de Monsenhor Namolo, no hospital central do Lubango, Drº. António Agostinho Neto

Orações, meditações e celebrações, preenchem o programa das exéquias do Padre Gerardo Namolo na Arquidiocese do Lubango.

Reportagem de Edgar Ganga