Partiu para casa do pai nesta Terça-feira 11 de Maio, Padre Eusébio Kangupe, Missionário Saletino e Pároco de Nossa Senhora de Fátima - Forte Santa Rita, vítima de doença.

O sacerdote, nasceu no Huambo, no dia 1 de Maio de 1969, foi ordenado diácono no Huambo e sacerdote em Benguela.

Reportagem de Ana Ngueve