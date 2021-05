Bispo de Cabinda volta a lamentar situação de pobreza extrema que afecta populações

O Bispo Diocesano de Cabinda apela para a necessidade de se reforçar o anúncio do Evangelho na comunidade religiosas, como forma de suscitar e alimentar a fé dos cristãos.

Ao falar neste Domingo da Ascensão do senhor, o Pastor disse ainda que quem abraça fé, tem a missão de testemunhar a alegria o evangelho.

O prelado pediu as autoridades que na priorização do gasto dos recursos já escasso tenham em conta as vias de acesso as comunidades “é o mínimo que esse povo pode exigir no gozo das riquezas que tem, ter acesso as comunidades, estradas pelo menos terraplanadas, sentimos a falta de água, saneamento básico e outras coisas”.