Benguela encerra Jubileu dos 50 anos da diocese

O Bispo de Benguela quer associar as festas do jubileu dos 50 anos da Diocese aos migrantes. Para o efeito está marcada uma celebração eucarística para esta segunda-feira na Catedral de Benguela com todos os irmãos estrangeiros que por circunstâncias diversas vieram parar em Angola, concretamente na cidade sede da província de Benguela. O anúncio de Dom António Francisco Jaca foi feito na Missa da solenidade da Santíssima Trindade, celebrada na catedral de Benguela, onde estiveram reunidas todas as mulheres, para o encerramento da semana dedicada às mulheres no mês da diocesaniedade.

Reportagem de António Mateus