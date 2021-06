Núncio encerra visita na Diocese do Namibe

Neste XIII Domingo do Tempo comum, Dom Geovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, encerrou a visita que efuctua a Diocese do Namibe, desde Quinta-feira, 24 de Junho.

A missa aconteceu na Catedral de Moçamedes, Paróquia de São Pedro.

Dom Dionísio Hisiilenapo, Bispo do Namibe, ao ler a mensagem de boas vindas agradeceu a visita do representante do Santo Padre” A Diocese do Namibe vos acolheu com um coração bom e generoso, nesta hora em visitas a nossa diocese, num contexto conturbado da pandemia e com várias limitações, mas uma vez agradeço por ter aceitado o convite para conhecer a diocese plantada entre o deserto e o mar, onde desde 1849 se celebra a fé cristã católica”.

Dom Giovanni, confirmou na fé 13 jovens.

Na sua homilia o Núncio Apostólico, exortou aos fiéis e aos confirmados a colaborarem nas obras missionárias e evangelizadoras.

Vamos acompanhar a Homilia