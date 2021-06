Dom Camuto considera vergonhosas mortes de angolanos por causa da fome

Neste XIII Domingo, Dom Maurício Camuto, celebrou pela primeira vez depois da sua ordenação Episcopal na Catedral onde efectuou os sacramentos da confirmação e da ordenação Sacerdotal em 1991.

Uma celebração, concelebrada pelo Bispo Diocesano Dom Almeida Kanda e Sacerdotes das várias comunidades da diocese, foi prestigiada também com a presença de Religiosos e religiosas, do Governador Mendes de Carvalho e um número limitado de fiéis cristãos devido a crise pandemica que vivemos.

Na sua Homilia, O Bispo de Caxito, saudou as comunidades de São João Baptista de Cacuaco, “ hoje devia lá estar, fiquei entre a espada e a parede entre vir a Ndalatando e celebrar com os meus Cristão de Caxito, mas eu disse em Caxito certamente se o senhor quiser ainda estarei alguns anos, mas em Nadalatando não queria acabar o ano ou mais um ano desde a minha ordenação Episcopal, sem celebrar convosco esta Eucaristia, este momento, esta alegria, vos que desde a minha confirmação me acolheste, vós que ao celebrar os meus 25 anos de vida sacerdotal me acolhestes, muito obrigado por tudo isso” agradeceu assim Dom Camuto aos fieis católicos, religiosos e religiosas da diocese de Nadalatando.

Prosseguindo a sua homilia, o prelado fez menção ao texto do envangelho que narra o nascimento de João Baptista.

Dom Camuto convidou os governantes a serem homens de oração para melhor servir o povo, apelando igualmente a sensibilidade com os que mais sofrem. Considerou ainda na sua homilia vergonhoso que ainda existam pessoas que morrem por causa da fome e falta de água potável.

Vamos acompanhar a homilia