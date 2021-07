“Não nos deixemos seduzir por quem se diz enviado, pois procuram o seu próprio interesse e não o do povo de Deus”, foi a recomendação do Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António Mendes do Santos, na homilia da Missa do deste Domingo 11 de Julho.

Reportagem de Melba de Ceita