Juventude católica no Sumbe recebe símbolos da JMJ

Nesta sexta-feira 16 de Julho, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, chegaram a Diocese do Sumbe.

Os jovens na Diocese dizem é um momento único ter o previgelio de receber os símbolos da JMJ 2023” na minha vida pessoal representa muita coisa e vai fortificar a minha fé” adianta o jovem Barnabé Chilunbo.

A JMJ 2023, será a jornada XVI.

O Padre Virgílio Joaquim Canário, reitor do Seminário Maior de Filosofia "São Carlos Lwanga", ministrou a catequese sobre A IMPORTÂNCIA DOS SÍMBOLOS DE FÉ NA VIDA DOS JOVENS.

A celebração eucarística foi presidida por Dom Luzizila Kiala, bispo da Diocese do Sumbe, em presença do Padre Armando Pinho Alberto.

Presentes ainda na celebração toda equipa do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, Coordenação Nacional do Escutismo Católico de Angola, Comissões Diocesanas da Pastoral Juvenil e Escutismo Católico, reverendíssimos padres e madres e santo povo de Deus no local, bem como a participação do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Benguela.