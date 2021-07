“Angola não precisa de dirigentes com discursos arrogantes” Diz Dom Tirso

Neste XVI Domingo do tempo comum, Dom Jesus Tirso Blanco na sua homilia na Sé catedral do Lwena, fez esta afirmação face ao contexto social que o país vive, caracterizado por elevados índices de pobreza “Angola não precisa de dirigentes com discursos arrogantes, preocupados apenas com o seu bem-estar, mas de líderes sensíveis ao sofrimento do próximo".

Dom Tirso também pediu a união para a resolução dos problemas no país” temos que unir forças para resolver os nossos problemas”.

Reportagem de Teotonio Sapalo