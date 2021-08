Bispo de Benguela apela ao uso responsável das redes sociais

Dom António Jaca falava durante a homilia da Missa celebrada no mosteiro Mãe de Deus das monjas dominicanas, no dia dedicado ao seu fundador São Domingos de Gusmão.

Na homilia o prelado afirmou que virou moda seguir o ridículo nas redes sociais e que as pessoas estão mais atentas a seguir os autores de práticas negativas, ao contrário das coisas que constroem a pessoa humana.

“ Por uma pequena inserção nas redes sociais vemos quem são aqueles homens e mulheres, que tem milhares de seguidores, certamente não os pregadores da boa nova, mas os contadores de histórias, musicos, humoristas e outros, quando se trata do rigor do evangelho de orientar a vida para verdade, voltam as costas”.

Reportagem de António Mateus