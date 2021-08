“Escassez de missionários e uma igreja madura na fé” Dom Imbamba no encerramento da 1ª JAJ

Encerramento da 1ª Jornada arquidiocesana da Juventude, apresentação de três novos padres do clero de Benguela emprestados à missão de Saurimo, chegada e instalação das Irmãs Consoladoras na arquidiocese e a entrega de batinas à três teólogos, marcaram neste domingo a missa campal de acção de graças pelos 46 anos de diocese, dedicada a Nossa Senhora de Assunção, que também é a padroeira da Sé Catedral.

Na sua homilia, o presidente da celebração destacou o papel da Maria na vida da Igreja. Dom José Manuel Imbamba apelou para uma Igreja madura na fé, e apontou a escassez de missionários em muitas localidades da província, como um desafio a vencer

O Arcebispo de Saurimo congratulou-se com a realização da primeira Jornada Arquidiocesana da Juventude, reiterou apelos à participação activa dos jovens católicos na vida ecclesial, social e política

O pastor arquidiocesano está preocupado com o aumento de casos de invasão da herança dos filhos pelos familiares do pai quando este falece a ponto de deixar a viúva sem casa e sem mesa

A diocese de Saurimo foi erigida a 10 de Agosto de 1975 e se estendia à actual província da Lunda Norte. Desmembrada, hoje a diocese de Saurimo é a sede metropolitana da província eclesiástica da arquidiocese de Saurimo que conta com as Paróquias de Nossa Senhora De Assunção ( Sé) Santo António e São José ( em Saurimo) , Sagrado Coração de Jesus ( Comuna de Muriege) Nossa Senhora de Fátima (Município de Muconda) Nossa Senhora do Carmo ( Município de Cacolo) e Santa Teresinha do Menino Jesus ( Município de Dala). A Pró-paróquia de Mona Quimbundo e outros projectos decorrem no mesmo sentido em outras localidades. Das 10 comunas existentes, apenas duas têm missionários residentes ( Muriege e Mona Quimbundo). Várias congregações religiosas trabalham na arquidiocese, desde os missionários do Espírito Santo, Pobres Servos da Divina Providência, Verbo Divino e do clero secular local . No campo das congregações de vida consagrada feminina conta-se com as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, Sagrado Coração de Jesus e de Maria, Irmãs da Misericórdia, Irmãs de São Carlos Lwanga, Irmãs de Santa Catarina de Sena e as Irmãs Consoladoras que acabam de chegar.

A arquidiocese conta ainda com um Seminário Propedêutico , Escolas; desde a educação da 1ª Infância, ensino primário, I e II Ciclos do Ensino Secundário, 1 Lar-Escola de atendimento de crianças e adolescentes masculinos órfãos ou desamparados, alguns postos e Centros de Saúde e de Espiritualidade, como pró-Santuários do Dala, Muandoji e Mulombe. O alargamento da cidade bem como o consequente aumento da densidade demográfica de Saurimo desafiam a Igreja a orientar também a sua pastoral para as novas áreas e tendências de vidas oferecidas pela globalização e culturais locais. Nos últimos anos D. José Manuel Imbamba tem enviado regularmente em Roma para formação de sacerdotes locais. Alguns destes já regressaram, como são os casos do Padre Carlos Suco Bilhete, actual Vigário Geral, especializado em Ciências Políticas, o Padre Rui Sambo David, actual Director Geral da Rádio Ecclesia local, especializado em Ciências da Comunicação e Jornalismo. O Padre Símone Paulo Ponde, que deverá terminar sua especialização brevemente e o Padre Gelson Muaco Cambutinho que seguiu também este para Roma em formação. O Pastor diz que o projecto da formação de sacerdotes é para si uma prioridade apesar da escassez de missionários, vai continuar.

Não fosse limitações financeiras, também outros projectos sociais como a construção do Centro Sócio Pastoral da Juventude e alargamento da rede escolar e hospitalar católicas teriam avançado significativamente. O subdesenvolvimento multidimensional da região devido ao baixo nível de escolaridade, desemprego, carga excessiva da mentalidade feiticista e sua descriminação das políticas públicas pelo governo central desafiam a pastoral da arquidiocese a encontrar alternativas para apoiar as populações a sair dos riscos sociais, económicos, políticos e culturais. O reforço da pastoral Juvenil e Universitária quer ser uma resposta urgente aos desafios para uma consciência crítica e activa para despertar a sociedade dos vários problemas que os aflige, que não dependa apenas de boa vontade do Bispo mas de toda a comunidade ecclesial e não só. À timidez dos jovens à vida consagrada, o amigamento/ maternidade/paternidades precoces são dentre outros males a combater e já se vislumbra alguns sinais positivos com o aumento de registo de realização de matrimónios quase em todos finais de semanas nas principais paróquias e centro de pastoral de Saurimo, assim como as vocações masculinas que se vão tornando consideráveis, desde o propedêutico, filosofia e teologia. A partir dos próximos 2 anos haverá, se Deus quiser e os jovens preservaram ao menos uma ou duas ordenações sacerdotais. Há muitos baptismos e crismas sinais verdadeiros de um bom trabalho pastoral

