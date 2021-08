Clero do da zona leste reuniram para analisar Regime jurídico tributário

Regime jurídico tributário do Acordo Quadro entre a Santa Sé e o Estado Angolano, reuniu nesta terça-feira, no paço episcopal os párocos e outros missionários gestores do património das dioceses de Dundo, Lwena e Saurimo.

O certame que abordou outras temáticas, como o regime jurídico dos Impostos industrial, predial, rendimento sobre no trabalho, surge no quadro da Educação e cidadania Fiscal da 7ª Região Tributária, que compreende as províncias das Lundas Norte e Sul e Moxico, em parceria com a comissão Arquidiocesana de Saurimo da Cultura e Comunicações sociais.

Reportagem de Almeida Sonhi