Aberto ano académico 2021/2022 no Seminário Maior de Cristo Rei, no Huambo

Uma missa solene no santuário de Nossa Senhora de Fátima marcou neste XXVIº Domingo do Tempo Comum a abertura do ano académico 2021/2022 no Seminário Maior Interdiocesano de Cristo Rei.

Uma celebração presidida pelo Arcebispo emérito do Huambo, Dom Francisco Viti, que na oportunidade considerou os seminários o coração da Igreja” a formação do sacerdote é preocupação do próprio Jesus, ele é o enviado do pai, pedia orações para que o senhor da messe enviasse para Deus dignos para a sua messe”

Falando da oração de Cristo, Dom Viti disse que inspira a cada um dos seminaristas a simplicidade da vocação sacerdotal” o sacerdócio é algo que toca o coração do próprio Jesus Cristo, ser seminarista é viver em amizade intima com Jesus, único sacerdote e no qual cada um de nós se torna sacerdote segundo a sua vocação que ele nos deu”.

Reportagem de Arnaldo Sapele