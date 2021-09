Dom Kiala Nomeado Arcebispo de Malanje

Dom Luzizila Kiala, nasceu na província do Uíge, município da Damba no dia 19 de Novembro de 1963.

Após os estudos primários e secundários, foi admitido no Seminário de São Paulo, no Uíge, onde recebeu a formação em filosofia. Fez os estudos de teologia no Seminário Maior de Cristo Rei, no Huambo.

Em 23 de Agosto de 1992, foi ordenado sacerdote.

Foi nomeado Bispo do Sumbe em 21 de Maio de 2013 pelo Papa Francisco, substituindo Dom Benedito Roberto, sendo consagrado em 25 de Agosto do mesmo ano no Estádio 4 de Janeiro por Dom Emílio Sumbelelo, que na altura era o Bispo de Uíge, coadjuvado por Dom Almeida Canda, Bispo de Ndalatando e por Dom Vicente Carlos Kiazico, Bispo de Mbanza Congo.

O Papa Francisco nomeou nesta Quarta-feira, 29 de Setembro, Dom Luzízila Kiala, como Arcebispo de Malanje, ocupando desta forma o lugar deixado vago por Dom Benedito Roberto de feliz memória, que partiu para a casa do Pai no dia 8 de Novembro de 2020, vítima de doença.

Vamos ouvir o teor do Comunicado lido ao fim da manhã desta Quarta-feira Padre Adão António que leu o comunicado e apresentou a Biografia do agora nomeado Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala.

Vamos acompanhar a leitura do comunicado da Nunciatura