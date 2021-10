A Messe é Grande: Cabinda Ganha 4 sacerdotes

Na manhã deste Sábado, 2 de Outubro, aconteceu no Pavilhão do Mbaca, Paróquia de São Pedro, 4 ordenações presbitérias.

A Missa foi presidida por Dom Geovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé.

Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda, deu as boas vindas e agradeceu a todos que se envolveram nas festividades da Diocese, que é dedicado a Santa Teresinha.

“Neste 37º aniversário temos a honra de celebrar com a visita de Dom Giovanni, acompanhado do seu secretário, para a ordenação dos 4 jovens que decidiram dar o seu sim a Jesus, Manuel Ngoma, Agostinho Futi, Jorge Sukulati e José Mbuka”.

Dom Belmiro agradeceu a generosidade dos jovens em se dedicarem a Deus” oxalá possam ser colabores da missão que dão a maior e melhor parte para a evangelização e que facilitam a vida do presbitério e que se sinta nele como novos membros dentro desta família que queremos construir, na família alargada dos missionários e missionarias que temos a responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo e na família mais extensa daqueles que abraçaram a fé pelo baptismo e mais extensa ainda os colaboradores da comunidade humana a que nós pertencemos”.

Uma missa como já dissemos foi presidida por Dom Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tome, concelebrada pelo Bispo Diocesano, Dom Belmiro Cuica Chissengueti e por vários sacerdotes e religiosos, vindos de várias comunidades da diocese.

Na Sua Homilia Dom Giovanni baseou-se nas leituras do dia “ acabamos de ouvir no evangelho que Jesus passando no mar da Galileia chamou os primeiros 4 discípulos com um simples convite” vinde comigo e farei de vós pescadores de homens” também a vós, querido José, Jorge, Agostinho e Manuel, um dia Jesus dirigiu-me o mesmo convite para fazer de vós pescadores de Homens”.

O Núncio disse ainda que o mais importante é união com Cristo e a igreja, a formação constante, o empenho de ser sacerdotes fieis as promessas que hoje fazeis” portanto como recomenda o Apóstolo Paulo, permaneçam firmes naquilo que aprendeste e acreditaste, sabendo de quem aprendeste”.

O cuidado da vida sacerdotal passa também pela comunhão fraterna com os outros sacerdotes, porque juntos é preciso viver as experiencias enriquecedoras de espiritualidade e fraternidade que enche o coração de alegria e serenidade, é importante ajudar-se nas actividades pastorais, mas é ainda mais importante cultivar a amizade mútua e as relações humanas, acrescentou o representante do Papa Francisco em Angola e São Tome, na Missa de ordenação de 4 jovens na Diocese de Cabinda.

Vamos acompanhar a homilia