Núncio Apostólico encoraja cristãos em Benguela a continuarem firmes na fé

O Núncio Apostólico em Angola Dom Giovanni Gaspari mostrou-se comovido com a recepção dos Cristãos da região leste da Diocese de Benguela. A manifestação do prelado foi feita nas diversas visitas efectuadas, às comunidades do Chongorói, Cubal, Ganda Tchinjenje e Caimbambo, durante os três dias da sua estadia aquelas regiões eclesiásticas do interior da Diocese. Neste domingo 31 de Outubro, Dom Giovanni Gaspari presidiu a Missa no Arciprestado da Ganda e confirmou na fé 120 cristã.

Reportagem de António Mateus