Bispo de Cabinda alerta cristão sobre as consequências do medo diante das várias situações sociais

Dom Belmiro Chissengueti, pastor da Diocese de Cabinda alertou aos Cristãos neste XXX III Domingo do tempo comum, para as consequências do medo e considera ser um dos grandes males que aflige as pessoas e que pode levar a fatalidade, quando não se tem o domínio das mais variadas situações da vida social e apelou a sociedade a mudança de paradigma como forma de se ultrapassar a difícil situação social por que passam muitas famílias que considerou desnecessária nos tempos actuais.

Dom Belmiro lembrou ainda que com a força da fé e a consciência em Deus o medo é sempre vencido.