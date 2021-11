Saurimo: Assembleia Arquidiocesana de pastoral, encerra com apelos à defesa da vida da criança desde a sua concepção

Nonagésima Oitava Assembleia Arquidiocesana de Pastoral de Saurimo, que aconteceu nos dias 25 e 26 de Novembro, encerrou os trabalhos com fortes apelos à defesa da vida da Criança desde a sua concepção.

Defender a vida da Criança desde a sua concepção é o novo objectivo geral que a Arquidiocese definiu para o primeiro ano do triénio da CEAST, dedicado a criança.

A igreja esta sempre a favor da vida em abundância João.10.10, por isso jamais pode ir contra o evangelho, nem mesmo com a desculpa de se adaptar as condições da vida moderna. Esta é uma das conclusões saída da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 2021, que aconteceu na igreja Matriz de São José e contou com a participação de 58 delegados, entre missionários e fiéis leigos das paróquias, centros e linha de pastoral.

Os delegados assumiram consensualizar as famílias sobre o valor da vida, revitalizar a pastoral da Criança, educar a juventude para paternidade e maternidade responsável e criar centros paroquiais de acolhimento e acompanhamento da família.

Reportagem de Almeida Sonhi