Crentes que exercem autoridade, devem procurar combater egoísmo social apela bispo de Cabinda

E ainda no Domingo da Epifania do Senhor, o bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, disse que aprender a adorar ao senhor, é o melhor passo para podermos ama-lo sobre todas as coisas.

Segundo o pastor da igreja em Cabinda, em meio as dificuldades da vida, é preciso levantar os olhos, sem negar a realidade muitas vezes difícil.

Dom Belmiro advertiu ainda para as consequências de se prender aos problemas da vida. Uma realidade, como disse, muito vivida pelos cristãos e foi ainda mais longe, tendo dito mesmo que, todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade, devem ter a capacidade de enfrentar aqueles que se aproveitando das circunstâncias, tiram benefícios em detrimentos de uma maioria