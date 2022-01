Bispo do Uíge procede à alterações na estrutura da igreja local

Volvidos 10 meses desde o seu empossamento, o bispo da diocese do Uíje Dom Joaquim Nhanganga tyombe, procedeu a alterações e nomeações na estrutura da igreja local e dos agentes de pastoral.

Cessaram funções padre Dário Elias Baptista de Chanceler da Cúria Diocesano, Padre Afonso Manvite de Kiala de pároco de Nossa Senhora das Mercês, Padre Garcia Afonso de Paróco de Santo Agostinho Milunga, Padre Nelson Malundo Paróco de São Francisco de Sales- Negage, Padre Olívio Filipe Tomas de reitor do Divino Pastor e de director da Rádio Maria e tantos padres.

De destacar que agora o Vigário Geral da Diocese do Uíge é o Reverendíssimo Padre João Lala, Chanceler da Cúria Padre Fernando Cristovão Cazeza, Vigário Episcopal do Uíge, Padre Nelson Malundo e como director da Rádio Maria e Perfeito de estúdios do Seminário Maior, Padre Alberto Kanda, o antigo Director da Rádio Maria, agora passa a pároco de Santo Agostinho/Milunga.

Reportagem de Eunice Gabriel