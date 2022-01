Estado da pobreza em Angola, bispo de Benguela chama atenção do estado, quanto a protecção das famílias

O Bispo da Diocese de Benguela lamentou a existência de famílias que por falta de condições sociais têm dificuldade de educar os filhos e chama atenção ao estado quanto a proteção das famílias angolanas, no dia em que o grupo de casais jovens da Diocese de Benguela abriu as actividades do ano pastoral 2022. Dom António Francisco Jaca dirigiu-se aos casais no momento da homilia da Missa do segundo domingo do tempo comum celebrado na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima – Sé Catedral.

Reportagem de António Mateus