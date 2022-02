Dom Ndakalako aos consagrados: Amai a igreja de Deus e sacrificai-vos por ela na simplicidade e humanidade

Os Bispos da CEAST reunidos em Benguela na I Assembleia Plenária anual, celebraram esta Quarta-feira na Sé Catedral de Benguela, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima a festa da apresentação do Senhor e dia dos Consagrados.

Presidiu a Eucaristia Dom Leopoldo Ndakalako, Bispo de Menongue, concelebraram os bispos que participam da Plenária.

Na sua homilia, Dom Ndakalako, começou por falar da apresentação do senhor no templo, como uma festa litúrgica muito sugestiva que a igreja celebra 40 dias após o Natal.

Neste dia de festa a igreja celebra também o dia da vida consagrada, como gesto de gratidão a Deus, pelo dom da consagração dos seus filhos e filhas.

Neste 2 de Fevereiro o povo de Deus reza pelas vocações pela vida religiosa e consagrada e da graças ao Senhor pela doação de tantos consagrados e consagradas que em todo mundo alguns vivendo em todo mundo alguns vivendo em contextos e situações difíceis anuncia com alegria o evangelho e com o seu trabalho abnegado e humilde servem a Deus nos irmãos testemunhando e anunciando aos homens e mulheres do nosso tempo com palavras e obras com a vida e o exemplo a esperança, a salvação e a presença de Deus no mundo.