Riqueza de Quilegues não é só o Gado mas também a fé do povo, afirma Dom Binga.

O Bispo auxiliar de Benguela, Dom Estevão Binga, celebrou missa nova na sua terra natal no município de Quilegues província da Huíla neste VI Domingo do tempo comum.

A missa foi copresidida pelos seu irmãos no episcopado Dom Gabriel Mbilingi Arcebispo Metropolita do Lubango, Dom Pio Hipunyati Bispo de Ondjiva e Dom Joaquim Nyanganga Tyombe Bispo da diocese do Uige, Sacerdotes de perto e longe, participaram da celebração, fiéis da Arquidiocese do Lubango, da Diocese de Benguela e não só, e ainda membros do governo local com destaque ao governador Provincial da Huíla Eng. Nuno Bernabé Mahapi.

Reportagem Edgar Ganga