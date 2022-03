Dom Tirso vai a enterrar Sábado no cemitério municipal do Lwena

A Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, fez sair nesta Segunda-feira um comunicado sobre a chegada da Urna com o corpo de Dom Jesus Tirso Blanco, Bispo do Lwena que partiu para casa na passada Terça-feira 22 de Fevereiro.

Vimos informar aos cristãos e publico em geral que a urna com o corpo do amado Bispo do Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, chegara ao Aeroporto de Luanda nesta Sexta-feira, 04 de Março, pelas 08 horas.

O cortejo fúnebre seguira para a Paroquia de São Paulo, Luanda, onde será celebrada uma Missa de corpo presente as 10h30’. As 14h30’ seguira para o Aeroporto a fim de embarcar para o Lwena, onde será feito o velório ate ao Sábado de manha. As 10h30’ de Sábado, dia 05 de Março, no Lwena, será celebrada a Missa Exequial e seguidamente o funeral.

O regresso daqueles que acompanharão o féretro ate ao Lwena, esta previsto para o mesmo Sábado, as 15h00. Continuemos a rezar pelo descanso eterno de Dom Jesus Tirso Blanco. Paz a sua alma!