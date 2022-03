Bispo do Uíge celebra 1 ano de Episcopado

Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, nomeado pelo Papa Francisco Bispo da Diocese do Uíge a 2 de Fevereiro de 2021.

Ordenado no dia 7 de Março de 2021, na Arquidiocese do Lubango, Dom Joaquim assumiu a Cátedra do Uíje, substituindo Dom Emílio, no dia 21 de Março do mesmo ano, tornando-se assim no terceiro Bispo desta diocese criada no dia 14 de Março de 1967 pela Bula “Apostólico officio”, do Papa Paulo VI, quando foi desmembrada da Arquidiocese de Luanda.

No seu primeiro aniversário de Episcopado, o prelado agradeceu o envolvimento dos cristãos locais na missão.

Reportagem de Bernardo Salumbo