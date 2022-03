Bispo de Cabinda destaca importância da Semana de Solidariedade, para a vida dos pobres e marginalizados

O bispo da Diocese de Cabinda e porta-voz da CEAST, Dom Belmiro Chissengueti, disse que a semana da solidariedade, visa fazer com que cidadãos pobres e marginalizados, vivam momentos diferentes do ponto de vista social.

Na celebração do II Domingo da Quaresma e lançamento da Campanha da Semana de Solidariedade, Dom Belmiro, celebrou na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus no Cabassango.

O prelado falou da razão de ser desta semana, como uma necessidade de fortalecer a Caritas das Dioceses e Paróquias, para que possam ter capacidade de dar resposta rápida aos muitos pobres e marginalizados que temos nas nossas cidades e aldeias” e também para darmos resposta rápida as mais variadas circunstancias que exigem a nossa caridade”

Para o efeito, o prelado referiu que o sucesso deste propósito lançado recentemente pela igreja angolana, depende da entrega de todos.