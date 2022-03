Em mais um aniversário de Episcopado Bispo do Uíge diz “Deus esta a ver tudo”

O Bispo da Diocese do Uíge Dom Joaquim Nhanganga Tyombe, celebrou neste IIIº Domingo da Quaresma, na catedral da Diocese, o primeiro aniversário de Episcopado, aniversário da Rádio Maria e do grupo coral central da Diocese.

Na sua homilia, Dom Joaquim fez questão de referir que Deus esta a ver tudo e repudiou os atos de intolerância política que tiveram lugar neste Sábado no Município de Sanza Pombo, onde Militantes do MPLA e da UNITA entraram em pancadarias” Deus por exemplo viu que todos nos vimos que no Sanza ouvi problemas e que alguns irmãos nossos foram levados ao hospital, Deus esta a ver”.

O prelado prosseguiu dizendo ainda que Deus esta a ouvir os nossos pronunciamentos” Tenho sempre dito se nós quisermos podemos fazer melhor, se nos quisermos podemos evitar coisas piores”.

Dom Joaquim acrescentou que os acontecimentos no Sanza podiam ser evitados” uma questão de boa vontade, uma questão de querer, de procurar o bem e a verdade, podiam se evitar esses acontecimentos e Deus Sabe, Deus esta a ver”.