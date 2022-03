O prelado fez esta afirmação na homilia da missa do IV Domingo da Quaresma quando presidiu pela primeira vez na missão Católica do Imaculado Coração de Maria da comuna do Lombe.

Dom Luzízila Kiala disse que o verdadeiro cristão é aquele que sabe perdoar o seu irmão apesar das mágoas e apelou aos fiéis do Lombe a nunca se deixarem levar por conselhos que desviam o caminho de Deus.