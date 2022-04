Benguela acolhe XXVIª Assembleia da Juventude Católica

Mais de 100 delegados dos secretariados da Pastoral Juvenil, das Dioceses de Angola e São Tomé, já se encontram na Diocese que acolhe a XXVI Assembleia, Benguela.

O Bispo de Cabinda e Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Juvenil, Universitária, Escutismo e Vocações, Dom Belmiro Chissengueti, exortou a juventude a serem promotores da paz e reconciliação nacional.

O responsável da CEAST pela Juventude, falava no acto de abertura da XXVIª Assembleia Nacional da Juventude Católica, neste Sábado, que está a ser realizada na Diocese de Benguela.

As declarações do prelado enquadram-se igualmente nos festejos dos 20 anos de Paz em Angola, a comemorar-se no próximo dia 4 de Abril.

Reportagem de António Mateus