“ Cristo nossa Paz, arma mais poderosa que Deus colocou nas nossas mãos” Diz D. Mbilingi

Igreja Católica e CICA na Huíla celebraram culto de Acção de Graças pelos 20 anos, que teve lugar neste Domingo no pavilhão do Benfica e contou com a participação de entidades Eclesiais a destacar o Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi e o Presidente do CICA na Huíla .

Presentes ainda entidades governamentais a destacar o Director do Gabinete da Cultura, Juventude e Desportos Osvaldo Lunda António, e a sociedade civil.

Oração, partilha da palavra e louvores tomaram o sentimento dos participantes.

O Arcebispo do Lubango na sua intervenção disse que “ Só Cristo conseguiu unir aqueles que estavam divididos, que se consideravam inimigos que não podiam sentar a mesma mesa, Cristo é a resposta que o nosso Deus dá”.

Reportagem Edgar Ganga