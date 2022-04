Dom Imbamba apela aos sacerdotes a reflectirem sobre sua identidade

Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo Metropolita de Saurimo, que celebrou nesta Terça-feira, a missa Crismal e benção dos oleõs, na Diocese de Lwena, que esta em Sede Vacante desde a morte de Dom Jesus Tirso Blanco, que aconteceu a 22 de Fevereiro do ano em curso.

A celebração aconteceu na Sé catedral do Lwena, onde esteve reunido todo o Clero secular, religiosos e missionários.

Dom Imbamba na sua homilia lançou fortes apelos aos sacerdotes da diocese do Lwena por formas a refletirem sobre sua identidade e a praticarem obras de caridade forma abnegada.

Num mundo marcado com a perca do amor, o prelado convidou os sacerdotes a exercerem a missão que assumiram no dia da ordenação.

Reportagem de Cristovão Companhia