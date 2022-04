Cristão que não recebe a sagrada comunhão não pode ser um cristão forte, diz D. Kiaziku

O Bispo da diocese de Mbanza Kongo presidiu nesta quinta feira na igreja matriz da diocese a tradicional missa da ceia do Senhor dando assim inicio a vivencia do tríduo pascal.

Durante a homilia, Dom Vicente Carlos Kiaziku começou por falar da Importância da eucaristia na vida do cristão. Um cristão que passa muito tempo sem receber a comunhão não pode se considerar um cristão forte.

Dom Vicente disse ainda que é com tristeza que constata em cada eucaristia que muitos dos jovens, adolescentes e até adultos não comungam.

Para a participação a eucaristia e ao sacramento da penitência é necessário a presença de sacerdotes Daí que o pastor da diocese de Mbanza Kongo convidou os Cristãos a rezar pelas vocações, a pedir a Deus não só muitos padres mas padres de bom coração, santos que cumpram o próprio dever de sacerdote.

Dom Vicente concluiu a homilia falando do mandamento do amor bem expresso no acto do lava-pés e relembrou aos fies a pergunta que Jesus fez aos apóstolos: Compreendeis o que vos fiz?