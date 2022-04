Páscoa é uma passagem que deve operar todos os dias na vida do crente, afirma Dom Zeca

Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, recordou que a pascoa é uma passagem que deve operar todos os dias na vida do crente, para que possamos ver os acontecimentos do mundo de maneira nova e diferente.

“A pascoa é passagem, esta passagem de voltar-se em nós hoje e em cada dia da nossa vida a cada instante devemos ressuscitar para vida e jamais permanecemos nas trevas do pecado e da morte, esta nova vida que em Cristo operou em nós deve levar-nos a ver os acontecimentos do mundo, de maneira totalmente nova com incisões e esperança atitudes e comportamentos próprios de homens e mulheres novos capazes de construir o amor, a paz a concórdia, homens e mulheres que já não são esmagados pela tristeza e pelo desanimo, mas confiantes num Deus que salva através de Jesus Cristo morto e ressuscitado”.

Dom Zeca lembrou ainda que as falsas justificações levantadas a volta da ressurreição de Jesus, quando governantes, se negavam a aceitar que Cristo ressurgiu dos mortos, e por isso inventaram notícias sobre o desaparecimento do cadáver.