Dom Zeca desta união e solidariedade que deve existir entre os cristão

O Arcebispo do Huambo disse este Domingo que o cristão não pode se alegrar com a infelicidade do seu irmão, antes pelo contrário, deve sentir-se responsável por ajudar a resolver as dificuldades que afectam a comunidade.

Dom Zeferino Zeca Martins falava no Centro São Tarcísio- Cambiote , no II Domingo da Páscoa.

O prelado alertou para as consequências da inconstância da acção e do comportamentos de alguns cristãos cuja conduta fora dos templos, em nada dignifica os filhos de Deus.