Na Festa de Pentecostes igreja angolana celebra os 30 anos da visita do Papa João Paulo II

A Arquidiocese de Luanda acolheu a principal celebração que recordou a passagem do Santo João Paulo II por Angola.

A celebração aconteceu na Paróquia São João Paulo II, e foi presidente da celebração o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Geovanni Gaspari.

Em Angola várias são as Comunidades católicas e instituições escolares que têm como padroeiro São João Paulo II.

Por altura da sua passagem por Angola, Junho de 1992, num contexto do fim da guerra civil e princípio da esperança e da alegria do povo angolano, João Paulo II chegou a visitar seis das 18 províncias do país, nomeadamente Luanda, Benguela, Huambo, Zaire, Cabinda e Huila.

De acordo com Dom Geovanni Gaspari, o aniversário da viagem do Papa São João Paulo II, que a igreja comemorou neste Domingo oferece as comunidades oportunidades de se descobrirem e reconduzirem pelo Espírito Santo, por ser o Espírito da verdade.

Por outro lado recomendou aos fiéis a estarem sólidos nas comunidades bem como olharem para o futuro sob guia dos pastores.