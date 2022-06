“Com a descida do Espírito Santo nasce o homem novo” diz Dom Kiala

O Arcebispo Metropolitano de Malanje Dom Luzizila Kiala repudia a atitude daquelas pessoas, que receberam a descida do Espírito Santo através dos Sacramentos da lei de Deus, rompendo as boas relações entre as classes e as raças.

O Pastor da Igreja em Malanje que falava na homilia da Missa da solenidade do Pentecostes, celebrado na gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Paróquia Nossa Senhora de Assunção Sé-Catedral, disse que com a descida do Espírito Santo nasce o homem novo.

Dom Luzizila Kiala lembrou que quem escuta o seu próximo este coabita com os dons de caridade, sabedoria e conselho.

No final da sua homilia Dom Luzizila agradeceu os fieis desta Arquidiocese em comemorarem o XXXº da visita do Papa João Paulo II ao nosso País, que ocorreu em 1992 e recordou um trecho das Palavras do sumo pontífice na altura aos Angolanos.

“ Famílias torna-te naquilo que és, sim aquilo que és desde o princípio segundo o plano de Deus criador e redentor, torna-te verdadeira comunidade de amor duradoira e firme, onde a vida humana possa germinar e crescer”.