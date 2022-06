A Santíssima trindade, é o motor da vida cristã, afirma bispo de Viana

O Bispo da diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, afirmou neste Domingo no Centro Pastoral de São João Baptista no zango 3, que a Santíssima Trindade é o motor da vida cristã, o prelado fez estes pronunciamentos quando presidia o encerramento da visita pastoral aquela comunidade cristã.

“ Toda vida da nossa igreja esta impregnada no mistério da Santíssima Trindade e quando falamos aqui de mistério não pensemos naquilo que é incompreensível, mas na realidade mais profunda que atinge o núcleo do nosso ser e do nosso agir”.

Dom Emílio prossegui a homilia dizendo que o mistério da Santíssima Trindade é o motor da nossa vida cristã” Todas as nossas orações que temos nos nossos livros de oração elas começam com o sinal da cruz e com a evocação da Santíssima Trindade”

Reportagem Ribeiro André