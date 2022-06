Eucaristia sinal de unidade e a única força capaz de transformar a humanidade, exorta Arcebispo do Lubango

Dois anos depois fiéis católicos em Angola saíram as ruas para a procissão do Corpo de Deus

Na Arquidiocese do Lubango a procissão teve início na paróquia que tem como padroeira a Mãe de Deus Nossa Senhora de Assunção e terminou na Paróquia com o Santo Padroeiro José o esposo da Virgem Maria.

A mesma foi presidida pelo Arcebispo Metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, junto dos demais sacerdotes do clero secular e regular do Lubango, missionárias consagradas, adolescentes, jovens e adultos que receberam o corpo e sangue de Cristo, neste

Domingo pela primeira vez e demais fiéis da Arquidiocese do Lubango.

Os fieis foram animados com a mensagem de que só na eucaristia esta o sinal de unidade é a única força capaz de transformar a humanidade, mais dados com Edgar Ganga

Reportagem Edgar Ganga