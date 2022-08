Diocese do kuito em acção de graças pela reabilitação e entrega do seminário menor do Bié.

Durante a missa deste Domingo, Dom José Nambi destacou o momento de alegria para igreja local.

Dom José Nambi, começou por agradecer a Deus pelo Dom da graça de ceder a reabilitação deste Seminário e adiantou que ao longo da reabilitação não tiveram grandes problemas” se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os construtores”.

O Seminário Sagrado Coração de Jesus, nos faz ver com outro olhar de muito martírio que ao longo da guerra esse Seminário sofreu, adiantou o Reitor Padre Tchingui Sambwale.

Este Seminário fruto de uma longa gestação na medida em que em 1922, o grande desenhador da epopeia Evangelizador Monseor Tele, de que a memoria conservara para sempre os seus efeitos, as sementes do seminário, na missão de Galangue na província do Huambo.