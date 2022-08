Dom Lunguieki em São tomé para um primeiro contacto com a comunidade

Dom António Lunguieki Pedro Bengui, Administrador Apostolico da diocese de São Tomé e Príncipe e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Luanda está de visita a esta diocese por duas semanas para ser apresentado à comunidade Cristã São-tomense.

Dom Lunguieky, chegou a diocese de São Tomé, no dia 5 de Agosto de 2022 a convite de Dom Manuel António Mendes dos Santos Bispo emérito desta diocese.

Segundo o administrador da diocese de São Tomé

”Vim para um primeiro contacto, ser apresentado a comunidade cristã são-tomense, ver um pouco a igreja em particular na diocese de São Tomé e Príncipe e depois fazermos aqui com os principais colaboradores do Bispo um programa de presença paternal, litúrgica, presença apostólica na diocese e em princípio ficarei por duas semana e voltareis para responder a outros compromissos na Arquidiocese de Luanda”.

O primeiro contacto do prelado foi na paróquia de Nossa Senhora das Graças, Sé Catedral, na qual participou na celebração da ordenação sacerdotal de dois missionários claretianos no Sábado .

Depois visitou a comunidade cristã do Distrito de Lemba cidade de Neves, zona pastoral 1, tendo em conta que também neste Domingo 7 de Agosto a comunidade comemorou a festa da sua padroeira, Nossa Senhora das Neves.