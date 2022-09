A Igreja de Benguela ordenou neste Domingo dois novos diáconos.

Tratam-se dos irmãos Mário Calei e Teodoro Camati ordenados ao grau do diaconato em Missa celebrada no Arciprestado do Cubal.

Na Missa na Paróquia da Sagrada família município do Caimbambo, foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Diocese de Benguela Dom Estevão, co presidida por Dom António Francisco Jaca, Bispo Diocesano.

Na Homilia Dom Mbinga, exortou os obreiros da vinha do Senhor a serem sábios

Reportagem de António Mateus