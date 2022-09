Arcebispo Emérito do Lubango pede oração dos cristãos para a conclusão do processo eleitoral

O Arcebispo emérito do Lubango Dom Zacarias Kamwenho celebrou nesta segunda-feira uma missa de acção de graças pelos seus 88 anos de vida, a missa contou com a participação de vários Sacerdotes e distintas congregações religiosas femininas. Entre várias preces, Dom Zacarias Kamwenho pediu a oração dos cristãos em favor da conclusão do processo das últimas eleições num clima de Paz.

Reportagem de Edgar Ganga